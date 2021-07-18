Москвичей предупредили о ливнях с грозами в понедельник

Москва, 18 июля. Ливни с грозами накроют Москву 19 июля. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Начало новой рабочей недели в столице ознаменуется ухудшением погодных условий, связанным с приходом холодного атмосферного фронта. В понедельник в городе ожидаются ливни с грозами, которые будут сопровождаться выпадением града. При этом в течение недели температура будет держаться в пределах 20–25 градусов тепла, передает РИА Новости.

В Санкт-Петербурге тем временем ожидается усиление ветра вечером 18 июля. Порывы могут достигать до 16 метров в секунду, предупредили в региональном ГУ МЧС России.