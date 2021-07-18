Пользователи Сети восхитились снимком купающейся в фонтане москвички

Москва, 18 июля. Фотографию юной москвички, стоящей в фонтане в окружении сверкающих брызг воды, опубликовали в социальных сетях. Пользователи восхитились кадром.

Фотографию выложили в сообществе «Москва моя» в социальной сети Facebook. Подписчики группы поблагодарили фотографа за кадр и подарили комплименты девушке.

Пользователи отметили, что фото замечательное, очень летнее. Один подписчик назвал москвичку в кадре «девушкой июля».

«Радость, фонтан, брызги - ЖАРА! Спасибо за настроение-смотрю и улыбаюсь!» — подчеркнул другой пользователь.

Актриса театра и кино Яна Кошкина ранее выложила фотографии в Instagram со своего отдыха на одном из курортов. Снимок взбудоражил поклонников.