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Пользователи Сети восхитились снимком купающейся в фонтане москвички

  /   Обновлено: 18 июля 2021 10:51
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Общество
Пользователи Сети восхитились снимком купающейся в фонтане москвички
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Екатерина Чалова

Москва, 18 июля. Фотографию юной москвички, стоящей в фонтане в окружении сверкающих брызг воды, опубликовали в социальных сетях. Пользователи восхитились кадром.

Фотографию выложили в сообществе «Москва моя» в социальной сети Facebook. Подписчики группы поблагодарили фотографа за кадр и подарили комплименты девушке.

Пользователи отметили, что фото замечательное, очень летнее. Один подписчик назвал москвичку в кадре «девушкой июля».

«Радость, фонтан, брызги - ЖАРА! Спасибо за настроение-смотрю и улыбаюсь!» — подчеркнул другой пользователь.

Актриса театра и кино Яна Кошкина ранее выложила фотографии в Instagram со своего отдыха на одном из курортов. Снимок взбудоражил поклонников.

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москва фотография фонтан
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