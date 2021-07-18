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Стихийный мемориал возник на месте смертельного ДТП с детьми в Москве

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:01
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Происшествия
Стихийный мемориал возник на месте смертельного ДТП с детьми в Москве
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Москва, 18 июля. Неравнодушные москвичи организовали стихийный мемориал на улице Авиаторов, где Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них позже умерли в больнице.

Горожане принесли цветы и игрушки к месту, где случилась трагедия. Предполагаемой виновницей смертельного ДТП на юго-западе столицы стала 18-летняя москвичка, которая, находясь за рулем Mazda, совершила наезд на детей.

Как впоследствии призналась сама девушка, она «сидела в телефоне» и не заметила переходивших дорогу малышей.

Ранее стало известно, что в московской больнице скончался второй сбитый на улице Авиаторов мальчик. В момент ДТП трехлетний малыш был на беговеле.

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