Стихийный мемориал возник на месте смертельного ДТП с детьми в Москве

Москва, 18 июля. Неравнодушные москвичи организовали стихийный мемориал на улице Авиаторов, где Валерия Башкирова сбила троих детей на пешеходном переходе. Двое из них позже умерли в больнице.

Горожане принесли цветы и игрушки к месту, где случилась трагедия. Предполагаемой виновницей смертельного ДТП на юго-западе столицы стала 18-летняя москвичка, которая, находясь за рулем Mazda, совершила наезд на детей.

Как впоследствии призналась сама девушка, она «сидела в телефоне» и не заметила переходивших дорогу малышей.

Ранее стало известно, что в московской больнице скончался второй сбитый на улице Авиаторов мальчик. В момент ДТП трехлетний малыш был на беговеле.