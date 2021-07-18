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Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
Общество
Москвичам рассказали, когда в город придет похолодание
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 18 июля. Жаркий период скоро закончится в Москве и Подмосковье. В регион придет похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Выходные на этой неделе еще будут жаркими, однако затем наступит похолодание. Блокирующий антициклон уйдет из региона. В Москве и Московской области ожидаются кратковременные дожди, затем они станут чаще.

Перемещение воздушных масс с запада на восток придет на смену блокирующему антициклону 19 июля. Они достигнут центра Европейской России. Дожди станут сильными и повсеместными, добавил синоптик в беседе с сайтом 360tv.ru.

Кратковременные дожди и грозы также придут в Санкт-Петербург. Об этом ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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