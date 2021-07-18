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Власти Москвы получат детальную информацию по каждому привитому и заразившемуся
Общество
Власти Москвы получат детальную информацию по каждому привитому и заразившемуся
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 18 июля. Столичные власти оперируют детальными данными по каждому заразившемуся и вакцинированному москвичу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что в интернете очень много фейков о ситуации с коронавирусом. По его словам, у властей есть официальные данные в большом объеме.

Собянин отметил, что власти столицы видят каждого заболевшего и вакцинированного. Имеется точная информация о том, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, какова была тяжесть болезни, были ли они госпитализированы.

«Мы не теоретизируем, мы точно знаем, и эти знания дают точный вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с «Дельтой»», — подчеркнул он.

Вакцина остается достаточно эффективной, заявил Собянин. По его словам, речь идет не о простых рассуждениях, а о точных статистических данных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России носит добровольный характер. Люди, которые работают в сферах, где введена обязательная вакцинация, могут самостоятельно принять решение о прививке.

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москва собянин вакцинация коронавирус
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