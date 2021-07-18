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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве
Общество
Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве
Агентство городских новостей Москва

Москва, 18 июля. Жара до плюс 32 градусов, переменная облачность и гроза с дождями ожидаются в Москве в воскресенье.

В российской столице сегодня днем прогнозируют до 32 градусов тепла, а ночью температура воздуха опустится до плюс 18 градусов. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Из-за жаркой погоды в столице объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

С понедельника в регионы европейской части России придут дожди и похолодание. Жара должна переместиться на южную часть страны, что может принести новые температурные рекорды.

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