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Два человека погибли в ДТП в подмосковных Мытищах
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в подмосковных Мытищах
pixabay.com  /  Vladyslav Topyekha

Мытищи, 18 июля. Вечером 17 июля на Осташковском шоссе произошла авария с участием двух машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По неизвестным пока причинам водитель «Лады» допустил столкновение с Hyundau. В результате погибли два человека — водитель отечественного автомобиля и пассажир легковушки. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

Ранее молодая девушка наехала на троих несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходной дорожке. Двое из них скончались. Полиция возбудила уголовное дело, передавал RT.

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