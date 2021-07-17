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Памятник легендарному космонавту Леонову возвели в подмосковных Мытищах
Общество
Памятник легендарному космонавту Леонову возвели в подмосковных Мытищах
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 17 июля. Мемориал космонавту Алексею Леонову открыли на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер в Twitter.

Композицию памятника входит скульптура Леонова в полный рост, земной шар, палитра с кисточками. Скульптор — Ярослав Бородин.

«Сегодня на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялось открытие мемориала Леонову <...> это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон», — написал Иван Вагнер в Twitter.

Космонавт Алексей Леонов внес огромный вклад в развитие космонавтики. Он стал первым, кто сумел выйти в открытый космос, покинув пределы космического корабля. 18 марта 1965 стало вторым важнейшим событием в области освоения Вселенной после достижения Юрия Гагарина. Пребывая вне корабля всего 12 минут 9 секунд, советский космонавт продемонстрировал всему миру, что человек может находиться в открытом космосе и выполнять ремонтные и монтажные работы.

Ранее стало известно, кто отправится в космос с владельцем компании Blue Origin Джеффом Безосом. На корабле New Shepard полетит 82-летняя Уолли Фанк.

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Алексей Леонов памятник москва космонавт Иван Вагнер
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