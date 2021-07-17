Третий пострадавший в ДТП ребенок остается в отделении нейрохирургии в больнице Москвы

Москва, 17 июля. Четырехмесячная девочка, которая находилась в коляске во время ДТП на улице Авиаторов в Москве, пребывает в отделении нейрохирургии.

В результате аварии ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot.

«По нашим данным, третья пострадавшая в ДТП в Солнцеве четырехмесячная девочка до сих пор находится в отделении нейрохирургии. У малышки черепно-мозговая травма и сотрясение. В момент аварии она была в коляске», — говорится в сообщении.

Второй ребенок, сбитый на улице Авиаторов сегодня скончался в больнице в Солнцеве. В момент аварии он был на беговеле. Мальчику было всего три года, передает RT.

В пятницу девушка на автомобиле Mazda сбила двух мальчиков и девятимесячного ребенка в коляске. Двое старших детей скончались в больнице. В момент аварии дети переходили дорогу со взрослыми по нерегулируемому пешеходному переходу.

Обвиняемая в совершении аварии с участием троих детей была доставлена в Никулинский районный суд Москвы. Ей изберут меру пресечения. Следствие запросило у суда отправить под домашний арест девушку, обвиняемую в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве.