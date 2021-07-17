Адвокат сбившей троих детей москвички назвал аварию «несчастным случаем»

Москва, 17 июля. Защитник 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на машине троих детей, назвал в зале суда аварию «несчастным случаем».

Управлявшая иномаркой девушка наехала на детей на улице Авиаторов. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и назначил Башкировой меру пресечения в виде домашнего ареста.