Пожарные локализовали возгорание на складе запчастей в Балашихе

Москва, 17 июля. Сотрудники пожарной охраны локализовали возгорание на складе автозапчастей в подмосковной Балашихе. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

По имеющейся информации, в результате возгорания никто не пострадал. Находившиеся в здании люди успели покинуть горящее помещение, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Склад с покрышками для грузовых автомобилей вспыхнул днем в районе Салтыковки на территории Балашихи. Возгорание произошло в ангаре размером 50 на 100 метров.

Ранее поступила информация, что над охваченным огнем зданием распространился густой и черный дым. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и пожарные.