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Пожарные локализовали возгорание на складе запчастей в Балашихе

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:30
Происшествия
Пожарные локализовали возгорание на складе запчастей в Балашихе
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 17 июля. Сотрудники пожарной охраны локализовали возгорание на складе автозапчастей в подмосковной Балашихе. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

По имеющейся информации, в результате возгорания никто не пострадал. Находившиеся в здании люди успели покинуть горящее помещение, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Склад с покрышками для грузовых автомобилей вспыхнул днем в районе Салтыковки на территории Балашихи. Возгорание произошло в ангаре размером 50 на 100 метров.

Ранее поступила информация, что над охваченным огнем зданием распространился густой и черный дым. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и пожарные.

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пожар склад балашиха запчасти московская область
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