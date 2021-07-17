Стало известно, почему сбившая троих детей москвичка не заметила пешеходов

Москва, 17 июля. Девушка за рулем Mazda рассказала, почему не заметила детей на пешеходном переходе. По словам девушки, она занималась «изучением» своего мобильного телефона.

Дорожное происшествие случилось на западе Москвы, где девушка наехала на переходившую дорогу семью. Москвичка на дорогом автомобиле снесла малышей, в том числе одного в коляске, а также задела их маму и бабушку.

В результате наезда пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, после чего впал в кому и скончался. Его младший брат попал в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Их девятимесячная сестра также получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Злоумышленницу отправили под домашний арест.