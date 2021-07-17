В подмосковном Реутове загорелся склад со стройматериалами

Москва, 17 июля. Пожар в складском строении на территории подмосковного Реутова вспыхнул некоторое время назад. Огонь стремительно распространяется из-за ветра.

На место происшествия спешат сотрудники МЧС. По предварительной версии, загорелось помещение, где хранятся строительные материалы. О погибших и пострадавших информации нет.

Ранее пожар охватил складское помещение в промзоне в Балашихе. Спасатели локализовали огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров. С пламенем боролись 78 человек, сообщал сайт 360tv.ru.