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В подмосковном Реутове загорелся склад со стройматериалами

  /   Обновлено: 17 июля 2021 17:22
Происшествия
В подмосковном Реутове загорелся склад со стройматериалами
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Пожар в складском строении на территории подмосковного Реутова вспыхнул некоторое время назад. Огонь стремительно распространяется из-за ветра.

На место происшествия спешат сотрудники МЧС. По предварительной версии, загорелось помещение, где хранятся строительные материалы. О погибших и пострадавших информации нет.

Ранее пожар охватил складское помещение в промзоне в Балашихе. Спасатели локализовали огонь на площади 1,5 тысячи квадратных метров. С пламенем боролись 78 человек, сообщал сайт 360tv.ru.

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пожар склад реутов
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