Замначальника таможенного управления может провести в СИЗО два месяца

Москва, 17 июля. Замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александр Скрипкин может пробыть под арестом до 15 сентября 2021 года. Суд изберет ему меру пресечения в ближайшее время.

Соответствующее ходатайство поступило в Дорогомиловский районный суд. Следователь по особо важным делам МСО на воздушном и водном транспорте просит оставить Скрипкина в СИЗО на два месяца, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Заместитель начальника Южного таможенного управления ФТС РФ Александр Скрипкин подозревается в мошеннических действиях. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее стало известно, что Скрипкин вместе с неким коммерсантом исполнял государственный контракт на закупку административного здания. В ходе реализации проекта злоумышленники присвоили 85 млн рублей бюджетных средств.