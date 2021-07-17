Устроившую ДТП с детьми москвичку привезли в суд

Москва, 17 июля. Обвиняемую в совершении аварии с участием троих детей доставили в Никулинский районный суд Москвы. Ей изберут меру пресечения.

Авария случилась на улице Авиаторов на западе российской столицы. По предварительным данным, 18-летняя девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и не так давно получила водительские права. Она наехала на детей, которые переходили дорогу по зебре. В результате пострадавших доставили в больницу. У пятилетнего мальчика диагностировали перелом основания черепа, он находился в коме. Несмотря на усилия медиков, ребенок погиб.

Следствие направило ходатайство в суд. Нарушительницу ПДД намерены отправить под домашний арест. Правоохранители пока точно не установили, была ли девушка в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.