Звезду фильма «Тучи над Борском» нашли мертвой в Москве

Москва, 17 июля. Актрису театра и кино Наталью Антонову нашли мертвой в собственной квартире, расположенной в центре российской столицы.

Бездыханное тело 86-летней женщины обнаружил ее сын. Он вызвал скорую помощь, но прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть.

По предварительным данным, артистка могла умереть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, однако точная причина станет известна после проведения медицинской экспертизы.

Несколько месяцев назад при загадочных обстоятельствах умерла актриса Нина Акимова. Ее нашли мертвой в столичной квартире. На теле женщины не было одежды, а на голове обнаружили гематомы.