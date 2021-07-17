Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 14:37
14:31
Общество
Россиянам объяснили, как отличить заражение COVID-19 от побочных эффектов вакцины
14:29
Экономика
Пенсионные накопления россиян будут защищены благодаря новому закону
14:25
Общество
Как убивали последнего царя: 103 года со дня расстрела Николая II и царской семьи
14:24
Общество
Власти Крыма рассказали о разработке уникального пляжного проекта в Евпатории
14:20
Армия
США намерены создать новую крылатую ракету для противостояния России
14:19
Армия
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена по поводу военных баз России в Средней Азии
14:18
Армия
Минобороны РФ начало переброску медицинского отряда ЦВО в Хакасию
14:15
Общество
Стало известно, кто заменит Таноса в киновселенной Marvel
14:13
Спорт
Французский форвард Жиру перешел в «Милан»
14:12
Происшествия
Подозреваемый в насилии тренер по тхэквондо объяснил ФАН обвинения в свой адрес
Все новости

СК направил в суд ходатайство об аресте замначальника Южного таможенного управления

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:41
Происшествия
СК направил в суд ходатайство об аресте замначальника Южного таможенного управления
pxhere.com

Москва, 17 июля. Правоохранители будут добиваться ареста замначальника Южного таможенного управления (ЮТУ) Александра Скрипкина. Его подозревают в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта.

Ранее следователи установили, что замначальника ЮТУ и коммерсант реализовали государственный контракт, благодаря которому было куплено здание для таможни. Бизнесмен выиграл тендер из-за сильно завышенной цены. В результате государству нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей. О задержании второго фигуранта уголовного дела пока не сообщалось.

В Петербурге суд вынес приговор владельцу стоматологических клиник и его подельникам. Все фигуранты получили условные сроки заключения. Правоохранители доказали, что злоумышленники совершили хищение 11,6 млн рублей через сеть частных медучреждений.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / СК направил в суд ходатайство об аресте замначальника Южного таможенного управления
москва арест следователи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru