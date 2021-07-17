СК направил в суд ходатайство об аресте замначальника Южного таможенного управления

Москва, 17 июля. Правоохранители будут добиваться ареста замначальника Южного таможенного управления (ЮТУ) Александра Скрипкина. Его подозревают в хищении 85 млн рублей при реализации госконтракта.

Ранее следователи установили, что замначальника ЮТУ и коммерсант реализовали государственный контракт, благодаря которому было куплено здание для таможни. Бизнесмен выиграл тендер из-за сильно завышенной цены. В результате государству нанесен ущерб в размере 85 миллионов рублей. О задержании второго фигуранта уголовного дела пока не сообщалось.

В Петербурге суд вынес приговор владельцу стоматологических клиник и его подельникам. Все фигуранты получили условные сроки заключения. Правоохранители доказали, что злоумышленники совершили хищение 11,6 млн рублей через сеть частных медучреждений.