Москвичке предъявили обвинение по делу о ДТП со сбитыми детьми

Москва, 17 июля. Девушке, которая сбила троих детей на пешеходном переходе, предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, которые повлекли смерть человека.

Предполагаемой виновнице аварии в ближайшее время изберут меру пресечения. По данным Следственного комитета, в результате ее действий погиб пятилетний мальчик, еще двое попали в больницу.

По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не так давно получила водительские права. Женщина наехала на троих несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходной дорожке. Всех пострадавших доставили в медучреждение. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, ребенок находился в коме. Позже он скончался.