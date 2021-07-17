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Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми

  /   Обновлено: 17 июля 2021 13:13
Происшествия
Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 17 июля. Никулинский суд Москвы изберет меру пресечения для девушки, которая обвиняется в совершении ДТП. В результате происшествия мальчик погиб в больнице, еще двое госпитализированы.

По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не так давно получила водительские права. Об избранной мере пресечения сообщат дополнительно, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В результате происшествия детей доставили в больницу. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, ребенок находился в коме. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

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