Суд изберет меру пресечения для москвички по делу о ДТП со сбитыми детьми

Москва, 17 июля. Никулинский суд Москвы изберет меру пресечения для девушки, которая обвиняется в совершении ДТП. В результате происшествия мальчик погиб в больнице, еще двое госпитализированы.

По предварительным данным, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она не так давно получила водительские права. Об избранной мере пресечения сообщат дополнительно, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В результате происшествия детей доставили в больницу. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа, ребенок находился в коме. Несмотря на усилия врачей, он скончался.