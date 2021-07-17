Замначальника таможенного управления задержали за хищение в Москве

Москва, 17 июля. Столичные правоохранители задержали замначальника Южного таможенного управления. Чиновник вместе с предпринимателем подозреваются в хищении 85 млн рублей бюджетных средств.

Согласно имеющейся информации, злоумышленники присвоили себе деньги при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Следователи выяснили, что замначальника Южного таможенного управления и его подельник реализовывали госконтракт на закупку административного здания. Там впоследствии должны были разместиться Южная электронная таможня и Южный таможенный пост. При этом сотрудники таможенного управления обеспечили завышение начальной цены контракта, таким образом, автоматически ограничив конкуренцию и предоставив второму фигуранту дела преимущество.

Похожий случай произошел в Новосибирске, где автомобильные мошенники похитили в общей сложности 5 млн рублей. Злоумышленники выкупали заложенные иномарки и ставили их на учет, оформив при этом на третьих лиц.