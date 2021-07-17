Жителей Подмосковья предупредили о грозе, ливнях и сильном ветре

Москва, 17 июля. Московскую область 17 июля ожидает гроза, сопровождающаяся ливнями и сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По данным ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ухудшение погоды будет наблюдаться местами в Подмосковье с 11:00 с сохранением до конца субботы. В столичном регионе прогнозируются гроза с дождем и ливень.

При этом во время грозы возможно шквалистое усиление ветра. Его порывы могут вырасти до 12-17 метров в секунду. В связи с такими погодными условиями в МЧС рекомендовали по возможности оставаться дома.

В Петербурге тем временем отступила аномально жаркая погода. В субботу температура в городе поднимется не выше +29 градусов.