Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве

Москва, 17 июля. Вооруженный ножом мужчина нанес ранения сотруднику, который досматривал его у входа Московской соборной мечети.

Мотивы злоумышленника неизвестны. Стражи порядка оперативно задержали мужчину 1992 года рождения. Его отправят на допрос. Следственный комитет может возбудить уголовное дело в ближайшее время. О характере полученных ранений полицейским ничего не известно.

Похожий инцидент случился в Екатеринбурге. Мужчина кидался на прохожих с ножом недалеко от станции метро «Чкаловская». Из-за его действий пострадали несколько человек. Они были госпитализированы.