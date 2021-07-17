Ракова назвала число свободных коек для больных коронавирусом в Москве

Москва, 17 июля. Пациентам с коронавирусом в Москве доступны более 14 тыс. коек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пр ее словам, на данный момент ситуация постепенно выравнивается. В связи с этим московские власти начинают возвращать часть больниц к плановой работе.

«В ряде госпиталей мы резервируем более 1 тыс. коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент», — подчеркнула Ракова в беседе с РИА Новости.

Российский врач Тимур Топузов ранее объяснил, что делать при заболевании COVID-19 после первой прививки. В первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.