Участок Сокольнической линии московского метро закрыли до 8 августа

Москва, 17 июля. Участок «Спортивная» — «Тропарево» Сокольнической линии метро Москвы будет перекрыт в связи с проведением строительных работ.

Участок красной линии московского метрополитена от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» перекрыт с 17 июля по 8 августа. Об этом сообщили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Для удобства горожан власти организуют бесплатные автобусы КМ. Они будут курсировать между станциями «Воробьевы горы», «Проспект Вернадского», «Университет» и «Юго-Западная».

Как объяснили в ведомстве, участок закрыт в связи со строительством перехода на станции «Проспект Вернадского». Он свяжет ее с одноименной станцией Большой кольцевой линии метро.

Работы по строительству Большой кольцевой линии планируют завершить к 2024 году. Это позволит сформировать в городе единый транспортный каркас.