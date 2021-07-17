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Москвичей предупредили о 32-градусной жаре и грозе в субботу
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Москвичей предупредили о 32-градусной жаре и грозе в субботу
pixabay.com

Москва, 17 июля. Потепление до 32 градусов и кратковременные дожди придут в Москву 17 июля. В столице ожидается переменная область. Возможна гроза.

Дневная температура воздуха в субботу составит 30–32 градуса тепла. Ночью возможно похолодание до плюс 18 градусов, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

Скорость ветра северо-западного направления составит пять-десять метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет нормальным и составит 746 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье 17 июля днем ожидается 27–32 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбик термометра может достигнуть отметки в 15 градусов выше нуля.

Жителей европейской части России ранее предупредили о скорой смене погоды. С понедельника во многие регионы придет похолодание и ливневые дожди.

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погода москва гидрометцентр
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