Шесть машин устроили ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Москва, 17 июля. Шесть автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве. Движение в обе стороны пока затруднено.

Инцидент произошел около дома номер 76. Движение транспорта ограничено на трех полосах в каждую сторону. Оперативные службы работают на месте ДТП. Местных жителей попросили воздержаться от проезда по Кутузовскому проспекту в районе аварии.

Москвичка ранее сбила троих детей на пешеходном переходе. От полученных травм пятилетний мальчик умер в больнице.