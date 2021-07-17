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Шесть машин устроили ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

  /   Обновлено: 17 июля 2021 01:40
Происшествия
Шесть машин устроили ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Москва, 17 июля. Шесть автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия на Кутузовском проспекте в Москве. Движение в обе стороны пока затруднено.

Инцидент произошел около дома номер 76. Движение транспорта ограничено на трех полосах в каждую сторону. Оперативные службы работают на месте ДТП. Местных жителей попросили воздержаться от проезда по Кутузовскому проспекту в районе аварии.

Москвичка ранее сбила троих детей на пешеходном переходе. От полученных травм пятилетний мальчик умер в больнице.

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москва авария кутузовский проспект
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