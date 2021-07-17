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Пострадавший в ДТП на зебре пятилетний мальчик умер в больнице в Москве
Происшествия
Пострадавший в ДТП на зебре пятилетний мальчик умер в больнице в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 17 июля. Один из детей, сбитых на пешеходном переходе в Москве, умер в больнице от полученных травм. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция в соцсетях.

Женщина, не так давно получившая водительские права, сбила троих детей на «зебре». Пострадавших экстренно госпитализировали, пятилетнего мальчика доставили в больницу с перелом основания черепа, ребенок находился в коме.

«Мальчик, доставленный сегодня вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался», — говорится в сообщении.

Автомобиль ранее сбил четырехлетнего и пятилетнего мальчиков, которые катили коляску с младенцем по пешеходному переходу. Средний ребенок получил травму головы и перелом ноги, у новорожденного диагностировали сотрясение мозга.

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