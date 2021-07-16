Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве

Москва, 16 июля. Уровень вакцинации от коронавируса в сферах образования и здравоохранения в Москве достиг 70%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Около 1,6 миллиона москвичей привились от COVID-19 в течение полгода. За последний месяц к ним прибавились еще два миллиона прошедших вакцинацию граждан. На многих предприятиях, особенно в области образования и здравоохранения, показатели превысили 70%.

«Понятно, что это не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей», — отметил Собянин.

Мэр Москвы ранее предупредил предприятия, которые отказываются организовывать вакцинацию сотрудников. Именно эти компании получат удар, если не привьют от коронавируса 60% работников.