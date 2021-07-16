Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве

Москва, 16 июля. Служебная проверка в отношении действий командира роты ППС на станции Москва — Окружная была назначена начальником управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Данные для назначения служебной проверки собрали и предоставили оперативники Управления «М» ФСБ и отдел собственной безопасности местного управления транспортной полиции. По имеющейся информации, командир ППС неоднократно получал взятки за продвижение людей по карьерной лестнице.

Соответствующие компетентные органы уже начали проверять информацию, собранную оперативниками и отделом СБ. По результатам мероприятий виновные будут наказаны или уволены.

Ранее прокуратура в Томске начала проверку по факту жесткой посадки лайнера. Перед приземлением воздушное судно пропало с радаров и перестало выходить на связь.