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Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве

  /   Обновлено: 16 июля 2021 21:44
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Москва, 16 июля. Служебная проверка в отношении действий командира роты ППС на станции Москва — Окружная была назначена начальником управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Данные для назначения служебной проверки собрали и предоставили оперативники Управления «М» ФСБ и отдел собственной безопасности местного управления транспортной полиции. По имеющейся информации, командир ППС неоднократно получал взятки за продвижение людей по карьерной лестнице.

Соответствующие компетентные органы уже начали проверять информацию, собранную оперативниками и отделом СБ. По результатам мероприятий виновные будут наказаны или уволены.

Ранее прокуратура в Томске начала проверку по факту жесткой посадки лайнера. Перед приземлением воздушное судно пропало с радаров и перестало выходить на связь.

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