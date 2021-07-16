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Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей до конца июля
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей до конца июля
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 июля. Окончание аномальной жары в Москве и Подмосковье предсказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В начале следующей недели столбики термометра в регионе вернутся к климатической норме, сообщил синоптик. Температура будет колебаться от 22 до 26 градусов, не приближаясь к 30-градусной отметке до конца июля.

«В начале следующей недели можно ждать обвала продаж мороженого и прохладительных напитков, потому что температура понизится. Она придет в норму...» — отметил Шувалов в интервью «Радио 1».

В третьей декаде июля ожидаются осадки, но без ливней, в пределах нормы, отметил синоптик, «обычный летний дождь». До 17 июля в Москве и Московской области продлен оранжевый уровень погодной опасности, в столице стоит невероятная для этого региона жара. Столбики термометров перевалили за отметку в 30 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков жаркая погода сохранится в России до конца лета. Температура воздуха в третьей декаде июля и в августе будет колебаться на максимальных отметках почти по всей территории страны, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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