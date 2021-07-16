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Московские власти отмечают рекордный прирост числа самозанятых
Экономика
Московские власти отмечают рекордный прирост числа самозанятых
wikipedia.org  /  A.Savin/CC BY-SA 3.0

Москва, 16 июля. Количество самозанятых в Москве на 1 июля составляет 650 тыс. человек. Это четверть от всего числа российских граждан, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход.

По данным заместителя мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала года показатель в столице увеличился на 172 тыс. человек.

«Число граждан, оформляющих статус плательщиков налога на профессиональный доход, продолжает неуклонно расти. Ежемесячно в первом полугодии 2021 года количество самозанятых росло в среднем на 28 тысяч человек, что на несколько тысяч превышает среднемесячный показатель аналогичного периода предыдущего года», — отметил чиновник.

Март стал рекордным месяцем по количеству зарегистрированных в статусе самозанятых — 34 тысячи человек. Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2020 года — тогда ежемесячный прирост составил 29 тысяч человек. Сейчас Москва уже более чем в 1,5 раза превысила плановый показатель по количеству граждан — плательщиков профессионального налога.

Столица удерживает лидерские позиции не только по числу самозанятых, но и в оценке регионов по активности работы их органов власти с открытыми данными. Методику определения разработало Минэкономразвития.

В Новосибирской области количество самозанятых за полгода увеличилось на 60%, до 53 тысяч человек. В общей сложности они заработали 4,5 млрд рублей, приводит «ФедералПресс» данные регионального управления ФНС.

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москва налоги самозанятые
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