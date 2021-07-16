Прокурор требует 1,4 года тюрьмы для москвича за подделку сертификатов о вакцинации

Москва, 16 июля. Гособвинение просит приговорить обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса к тюремному сроку.

Следствие установило, что житель Москвы подделывал сертификаты о вакцинации от COVID-19, используя печати и штампы поликлиники, после чего продавал их людям.

Обвиняемый разместил объявление о продаже медицинских документов на одном из интернет-порталов и получил 12 заказов на их изготовление. После этого злоумышленник распечатал необходимые бланки, которые не соответствовали гособразцам сертификатов, и заполнил их на имя заказчиков, проставив поддельные штампы и печати. Мужчина намеревался отправить фиктивные документы при помощи курьера, но его задержала полиция.

Ростовские полицейские пресекли незаконную продажу справок о вакцинации от коронавирусной инфекции.