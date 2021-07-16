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Ушел из жизни театровед Вадим Гаевский

  /   Обновлено: 16 июля 2021 18:37
Происшествия
Ушел из жизни театровед Вадим Гаевский
pixabay.com

Москва, 16 июля. Племянница известного театрального критика Вадима Гаевского рассказала о его смерти.

Стало известно о смерти московского театрального и литературного критика, балетоведа, заслуженного деятеля искусств РФ Вадима Гаевского. На момент смерти ему было 92 года. О печальном событии на своей странице в социальной сети рассказала племянница почившего, театровед Мария Малкина.

За свою жизнь Гаевский написал книги об истории мирового балета «Дивертисмент. Судьбы классического балета», «Флейта Гамлета», «Дом Петипа», «Разговоры о русском балете». С 1993 года он занимал должность заведующего кафедрой театроведения РГГУ.

Также стало известно, что поклонники тяжело переживают смерть музыканта, поэта и актера Петра Мамонова.

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