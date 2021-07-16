Московский туристический акселератор стартапов откроется в августе

Москва, 16 июля. Прием заявок на участие в акселераторе «Moscow Travel Factory» уже открыт. Начало мероприятия запланировано на 18 августа.

Участвовать в будущем событии могут команды и предприниматели, работающие в сфере гастрономического, молодежного и устойчивого туризма, создающие информационные трэвел-продукты.

Мероприятие будет состоять из мастер-классов и консультаций. Участники смогут пообщаться со своими коллегами, представителями туристической индустрии, в том числе с инвесторами, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

В финале участники смогут представить свои проекты партнерам, инвесторам, представителям институтов культуры и начать переговоры о сотрудничестве, сообщает издание «Вести Подмосковья».

О том, где можно отдохнуть в этом году за границей, и какие города в России готовы принять туристов, рассказала на пресс-конференции общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова.