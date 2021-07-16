Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 18:49
18:48
Политика
Госдума и МИД России обсудили нестыковки в докладе ОЗХО по Навальному
18:46
Общество
Власти Тувы усилили ограничения по коронавирусу
18:43
Происшествия
Десятки птичьих трупов обнаружены на побережье в Приморье
18:42
Политика
Сергей Марков уверен, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ
18:39
Общество
Полина Пушкарева поделилась подробностями закулисной жизни на Каннском кинофестивале
18:39
Общество
Шторм в Петербурге забрал жизни нескольких человек и чуть не утопил парусники с детьми
18:37
Общество
Детали сюжета сиквела сериала «Секс в большом городе» слили в Сеть
18:36
Общество
Катастрофы на Камчатке чаще происходят из-за погоды и ошибок пилотов
18:33
Происшествия
Суд 4 августа рассмотрит жалобу на признание ФБК экстремистской организацией
18:33
Экономика
Apple может потерять часть сотрудников из-за отказа от удаленной работы
Все новости

Московский туристический акселератор стартапов откроется в августе

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:59
Общество
Московский туристический акселератор стартапов откроется в августе
Федеральное агентство новостей  /  Перегудов Роман

Москва, 16 июля. Прием заявок на участие в акселераторе «Moscow Travel Factory» уже открыт. Начало мероприятия запланировано на 18 августа.

Участвовать в будущем событии могут команды и предприниматели, работающие в сфере гастрономического, молодежного и устойчивого туризма, создающие информационные трэвел-продукты.

Мероприятие будет состоять из мастер-классов и консультаций. Участники смогут пообщаться со своими коллегами, представителями туристической индустрии, в том числе с инвесторами, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина на портале mos.ru.

В финале участники смогут представить свои проекты партнерам, инвесторам, представителям институтов культуры и начать переговоры о сотрудничестве, сообщает издание «Вести Подмосковья».

О том, где можно отдохнуть в этом году за границей, и какие города в России готовы принять туристов, рассказала на пресс-конференции общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московский туристический акселератор стартапов откроется в августе
туризм акселератор стартапы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru