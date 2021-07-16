Москва стала единственным регионом РФ с высшим уровнем дата-зрелости

Москва, 16 июля. Минэкономразвития России создало новую систему оценки регионов по активности работы их органов исполнительной власти с открытыми данными. Лидером рейтинга стала Москва.

Для достижения высшей оценки властям субъектов РФ нужно разместить в публичном доступе необходимые наборы данных и создать условия для машинного чтения. Открытые сведения должны регулярно и своевременно обновляться, а модераторы — вести активную работу по налаживанию обратной связи с пользователями. Наконец, региональным сервисам предписывается иметь открытые API, счетчики и другие данные, упрощающие автоматизацию взаимодействия с ресурсами.

«Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню дата-зрелости», — сообщил заместитель мэра города Владимир Ефимов.

Хотя столица получила самую высокую оценку среди регионов по этому критерию, она занимает лишь четвертое место по числу выложенных актуальных наборов данных. Первенство здесь принадлежит администрации Ханты-Мансийского автономного округа.

Эксперты полагают, что цифровизация и трансформация экономики затронет не только административный аппарат, но и большую часть российских предприятий.