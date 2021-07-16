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Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
pixabay.com

Москва, 16 июля. Столица России вновь улучшила свои позиции в рейтингах городов компании Numbeo, рассказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Данные показывают, что за минувший год Москву стали лучше воспринимать с точки зрения безопасности, состояния экологии и здравоохранения, сообщил министр правительства столицы.

«Москва демонстрирует положительную динамику в ряде рейтингов Numbeo, например, с 2015 по 2021 гг. столица улучшила свои позиции на 137 строк в индексе преступности, а в индексе загрязненности окружающей среды на 111 строк», — отчитался Пуртов.

Индексы компании Numbeo постоянно дополняются актуальными сведениями, которые пользователи Сети предоставляют из личного опыта. Их значения фиксируются дважды в год для сравнения городов по ряду важных параметров, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы.

Портал Numbeo был основан в Сербии десять лет назад. На данный момент он презентует семь рейтингов на основе сведений, которые сообщают пользователи сайта.

В Москве стартовал прием заявок на ежегодный фестиваль «Открытый город». Благодаря конкурсу участники получат возможность приобщиться к профессиональной среде.

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