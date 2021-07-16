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16 июля 17:15
17:13
Общество
Обнаружено «суперантитело» к коронавирусу SARS-CoV-2
17:13
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17:10
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17:10
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17:08
Происшествия
Экс-губернатора Кировской области обвинили в превышении полномочий
17:07
Происшествия
Девочку в детском саду Петербурга ударили в область промежности
17:07
Общество
Власти Москвы отметили укрепление позиций города в рейтингах Numbeo
17:06
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
17:04
Армия
Рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины
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Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 17:11
Происшествия
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 июля. Сайт «Команды 29» недоступен из-за блокировки.

Сайт «Команды 29» заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации…» (призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях). Речь идет о публикации материалов организаций, признанных в России нежелательными.

Владельцы портала получили уведомление от ведомства. В настоящее время ресурс недоступен для российских пользователей.

Роскомнадзор заблокировал интервью телеведущей Ксении Собчак с певцом Андреем Макаревичем из-за пропаганды наркотиков.

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