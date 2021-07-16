Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29»

Москва, 16 июля. Сайт «Команды 29» недоступен из-за блокировки.

Сайт «Команды 29» заблокировали на основании статьи 15.3 ФЗ «Об информации…» (призывы к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в незаконных массовых мероприятиях). Речь идет о публикации материалов организаций, признанных в России нежелательными.

Владельцы портала получили уведомление от ведомства. В настоящее время ресурс недоступен для российских пользователей.

Роскомнадзор заблокировал интервью телеведущей Ксении Собчак с певцом Андреем Макаревичем из-за пропаганды наркотиков.