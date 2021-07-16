Мужчина застрелил возлюбленную в подмосковном Фрязино

Москва, 16 июля. В подмосковном Фрязино 56-летний мужчина застрелил 46-летнюю сожительницу из ружья и, по предварительным данным, покончил с собой.

Тела двух человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире многоэтажного дома подмосковного городского округа Щелково. Как сообщили соседи, пара злоупотребляла алкогольными напитками. Из их квартиры часто доносились крики и шум.

При осмотре места преступления правоохранители обнаружили охотничье ружье и патроны к нему. Хозяин имел законное разрешение на хранение и использование оружия.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы: судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-техническая, дактилоскопическая, а также посмертная психолого-психиатрическая. Возбуждено уголовное дело.