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Бизнес-омбудсмен Миронов поддержал отмену QR-кодов в московских ресторанах

  /   Обновлено: 16 июля 2021 16:13
Экономика
Бизнес-омбудсмен Миронов поддержал отмену QR-кодов в московских ресторанах
pixabay.com  /  geralt

Москва, 16 июля. Ущерб, который нанесло ресторанному бизнесу вынужденное ограничение входа в рестораны и кафе, еще предстоит оценить, считает бизнес-омбудсмен Сергей Миронов.

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы полагает, что решение властей отменить QR-коды было принято именно тогда, когда столичные предприниматели нуждались в нем больше всего.

«Это очень своевременное решение, потому что очень много ресторанов, к сожалению, закрывалось, и эта мера подоспела в тот момент, когда нужно», — цитирует его издание Life.

Миронов лично направлял письмо мэру Москвы Сергею Собянину и приводил доводы о необходимости дополнительной поддержки ресторанного бизнеса. Он полагает, что это особенно важно на фоне финансовых потерь, которые рестораны и кафе понесли за последние недели.

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москва рестораны кафе общепит коронавирус qr-коды
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