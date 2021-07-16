Бизнес-омбудсмен Миронов поддержал отмену QR-кодов в московских ресторанах

Москва, 16 июля. Ущерб, который нанесло ресторанному бизнесу вынужденное ограничение входа в рестораны и кафе, еще предстоит оценить, считает бизнес-омбудсмен Сергей Миронов.

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы полагает, что решение властей отменить QR-коды было принято именно тогда, когда столичные предприниматели нуждались в нем больше всего.

«Это очень своевременное решение, потому что очень много ресторанов, к сожалению, закрывалось, и эта мера подоспела в тот момент, когда нужно», — цитирует его издание Life.

Миронов лично направлял письмо мэру Москвы Сергею Собянину и приводил доводы о необходимости дополнительной поддержки ресторанного бизнеса. Он полагает, что это особенно важно на фоне финансовых потерь, которые рестораны и кафе понесли за последние недели.