Сбившая детей на пешеходном переходе москвичка не нарушала ПДД в этом году

Москва, 16 июля. Москвичка за рулем иномарки Mazda, по вине которой дети получили тяжелые травмы и попали в больницу, не нарушала ПДД ни в текущем, ни в прошлых годах.

ДТП произошло в московском районе Солнцево на улице Авиаторов. Женщина-водитель за рулем иномарки Mazda не остановилась перед пешеходным переходом, по которому шла мама с тремя детьми. Произошло столкновение. Тяжелые травмы получили четырехлетний и пятилетний мальчики и младенец в коляске.

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии. Выяснилось, что владельцем автомобиля является другой человек. Сама девушка ранее не была замечена в нарушениях ПДД.