Стало известно о травмах трех детей, которых сбила москвичка на «зебре»

Москва, 16 июля. Автомобилистка устроила серьезную аварию на улице Авиаторов. В ДТП пострадали дети, редакция ФАН выяснила предварительные диагнозы, поставленные мальчикам.

Сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму получил девятимесячный ребенок, который ехал в коляске. Аналогичные травмы, а также перелом голени диагностированы четырехлетнему малышу. Наиболее сильно пострадал пятилетний мальчик. С перелом основания черепа и в состоянии комы он отправлен на вертолете в центр экстренной медицинской помощи.

Старшие дети катили коляску с малышом. Автомобилистка за рулем Mazda не пропустила маленьких пешеходов. Она недавно получила водительское удостоверение и уже несколько раз нарушила ПДД.