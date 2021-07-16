Политконсультант Давыдов с оптимизмом встретил новость об отмене QR-кодов в Москве

Москва, 16 июля. Решение об отмене системы QR-кодов в столице России было стремительно принято на фоне активной вакцинации от коронавируса, заметил политконсультант Леонид Давыдов.

Меру также приняли из-за желания поддержать настрой жителей Москвы на возвращение к жизни без ограничений. Эксперт написал об этом в своем Telegram-канале.

«В конце концов волны приходят и уходят, а середина лета она уже где-то за нами, как пел незабвенный Юрий Антонов когда-то», — отметил Леонид Давыдов.

Начиная с 19 июля система QR-кодов для посещения мест общественного питания в Москве прекращает работать. Она справилась с поставленными задачами, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.