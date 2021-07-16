Москвичка за рулем иномарки Mazda сбила трех детей на пешеходном переходе

Москва, 16 июля. Трое детей получили тяжелые травмы в результате наезда автомобиля Mazda на пешеходном переходе на западе Москвы. Один из них в коме.

Авария произошла в московском районе Солнцево на улице Авиаторов. Четырехлетний и пятилетний мальчики катили коляску с девятимесячным младенцем по зебре. В этот момент женщина за рулем иномарки не пропустила маленьких пешеходов и сбила детей.

Все трое были госпитализированы с серьезными травмами. Пятилетний мальчик получил перелом основания черепа. Он находится в коме. Спецборт транспортирует его в больницу. Еще один ребенок получил перелом ноги и травму головы. Врачи диагностировали младенцу сотрясение мозга.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Выяснилось, что девушка совсем недавно получила права и уже несколько раз нарушала правила дорожного движения.

Машина сбила семью, которая стояла на обочине в Нижегородской области. В результате ДТП погиб мужчина, женщина и трехлетний ребенок получили травмы.