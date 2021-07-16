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Песков назвал систему QR-кодов в Москве примером гибкости

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:24
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Общество
Песков назвал систему QR-кодов в Москве примером гибкости
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Москва, 16 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценил введение в Москве системы QR-кодов.

Власти Москвы действовали эффективно и гибко в условиях распространения коронавируса. Введение QR-кодов было хорошей мерой, отметил Песков.

«Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», — цитирует его слова ТАСС.

По мнению Дмитрия Пескова, российская медицина развивается на достаточно хорошем уровне. Во время первой волны коронавируса она хорошо себя зарекомендовала. Именно это поможет стране избежать введения нового локдауна, добавил он.

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