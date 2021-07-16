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Организациям в Москве разрешили самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:23
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Общество
Организациям в Москве разрешили самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов
Global Look Press  /  Matthias Balk/dpa

Москва, 16 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил организациям самостоятельно принимать решения об обязательности проверки QR-кодов у посетителей ресторанов и кафе.

С 19 июля в столице отменят обязательную систему QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, об этом сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

Введенные ограничения выполнили свою функцию, заявил столичный градоначальник, эпидемиологическая ситуация в Москве улучшилась, темпы вакцинации возросли. Отмена обязательных QR-кодов не означает, что перестают действовать все требования, которые введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул Собянин.

Вслед за Москвой QR-коды отменили в Подмосковье, такое решение принял глава региона Андрей Воробьев. В области также оставили за организациями право решать, требовать у посетителей QR-код или нет.

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москва собянин qr-код коронавирус
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