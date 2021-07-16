Заседание по «санитарному делу» против Соболь перенесли на 22 июля

Москва, 16 июля. Заседание по «санитарному делу» в отношении Любови Соболь состоялось в Преображенском районном суде столице. Следующее рассмотрение назначено на 22 июля.

В ходе процесса были допрошены свидетели, которые выступают на стороне обвинения. Суд установил, что на разбирательство пришли не все из заявленных очевидцев. Обвинению предоставлено время для обеспечения явки остальных свидетелей.

По мнению правоохранителей, Соболь может быть причастна к организации незаконных митингов в поддержку блогера Алексея Навального. В массовых мероприятиях участвовали зараженные коронавирусом люди.