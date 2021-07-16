Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 14:14
14:11
Спорт
Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал после ухода из UFC
14:11
Общество
Организациям в Москве разрешили самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов
14:11
Шоу-бизнес
Стефанович перед смертью рассказал, как он и Пугачева чуть не стали жертвами маньяка
14:10
Украина
Российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу»
14:10
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28
14:10
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
14:08
Происшествия
Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети
14:08
Происшествия
Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью
14:08
Экономика
Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета
14:06
Происшествия
Пропавший под Томском Ан-28 летает с 1989 года
Все новости

Подмосковье вслед за Москвой отменяет систему QR-кодов

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:05
Общество
Подмосковье вслед за Москвой отменяет систему QR-кодов
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 16 июля. Решение об отмене системы QR-кодов в Подмосковье принял глава региона Андрей Воробьев. Оно объясняется стабилизацией ситуации с коронавирусом в области.

Жителям и гостям региона больше не нужно демонстрировать QR-коды для посещения ресторанов, кафе, детских игровых комнат и других заведений. В то же время за организациями остается право решать, пускать ли сотрудников на работу по QR-кодам.

Согласно решению властей Московской области, ограничения на число зрителей во время проведения массовых мероприятий также отменяются.

В Москве система QR-кодов перестанет действовать с 19 июля. С указанной даты жители и гости столицы смогут посещать заведения общественного питания без ограничения, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Подмосковье вслед за Москвой отменяет систему QR-кодов
москва коронавирус qr код
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru