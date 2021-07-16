Подмосковье вслед за Москвой отменяет систему QR-кодов

Москва, 16 июля. Решение об отмене системы QR-кодов в Подмосковье принял глава региона Андрей Воробьев. Оно объясняется стабилизацией ситуации с коронавирусом в области.

Жителям и гостям региона больше не нужно демонстрировать QR-коды для посещения ресторанов, кафе, детских игровых комнат и других заведений. В то же время за организациями остается право решать, пускать ли сотрудников на работу по QR-кодам.

Согласно решению властей Московской области, ограничения на число зрителей во время проведения массовых мероприятий также отменяются.

В Москве система QR-кодов перестанет действовать с 19 июля. С указанной даты жители и гости столицы смогут посещать заведения общественного питания без ограничения, рассказал мэр города Сергей Собянин.