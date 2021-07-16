Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе

Москва, 16 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов для посещения ресторанов прекращает действовать.

С 19 июля, как сообщил Собянин, посетить заведения общественного питания можно будет без специальных QR-кодов. Градоначальник отметил, что система справилась с задачами, которые были поставлены властями.

«Система QR-кодов, введенная в Москве, свою задачу выполнила, благодарю москвичей», — заявил Собянин.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть. Однако, как уточнил мэр столицы, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, а также социальной дистанции.

Всего около 3 млн жителей столицы получили QR-коды. Москвичам для удобства даже предлагали сделать временные татуировки с шифром.