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Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе
Общество
Москва отменяет QR-коды для посещения ресторанов и кафе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 16 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов для посещения ресторанов прекращает действовать.

С 19 июля, как сообщил Собянин, посетить заведения общественного питания можно будет без специальных QR-кодов. Градоначальник отметил, что система справилась с задачами, которые были поставлены властями.

«Система QR-кодов, введенная в Москве, свою задачу выполнила, благодарю москвичей», — заявил Собянин.

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть. Однако, как уточнил мэр столицы, не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, а также социальной дистанции.

Всего около 3 млн жителей столицы получили QR-коды. Москвичам для удобства даже предлагали сделать временные татуировки с шифром.

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