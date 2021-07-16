Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более двух миллионов жителей Москвы

Москва, 16 июля. Более двух миллионов человек в Москве прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Первый компонент вакцины получили 3,8 млн москвичей. Полностью привиты свыше двух миллионов жителей столицы, говорится в сообщении депздрава.

Массовая вакцинация остается главным способом борьбы с пандемией. Прививочная кампания в РФ идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.