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Иномарка сгорела дотла возле дома на Варшавском шоссе

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:12
Происшествия
Иномарка сгорела дотла возле дома на Варшавском шоссе
Группа ВКонтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Москва, 16 июля. Автомобиль внезапно вспыхнул рядом с жилой постройкой в столице. Спасатели выехали на место происшествия. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Инцидент произошел на Варшавском шоссе. Огонь охватил иномарку Mazda CX7 в считанные секунды. Пока автомобиль горел, из салона доносились звуки взрывов.

По предварительным данным, водитель успел припарковаться и покинуть место ЧП. Информация о пострадавших не поступала.

Похожий инцидент произошел ранее в Северо-Западном тоннеле Москвы, где загорелась машина.

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